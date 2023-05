Non c’è pace in questo maggio atipico e per il maltempo è stata diramata una nuova allerta meteo: c’è anche l’Emilia-Romagna. Oltre alla regione già colpita ci sono Lombardia, Sardegna, Toscana, Abruzzo e Piemonte. Le previsioni meteo per il 25 maggio indicano temporali anche di forte intensità. I fenomeni saranno severi soprattutto sulle regioni del Nord Ovest.

Maltempo, diramata una nuova allerta meteo

E in ordine al rischio la Protezione civile ha diramato avvisi di allerta meteo rossa, arancione e gialla sui settori più colpiti. Lo spiega il sito internet ufficiale del Dipartimento secondo il quale è stata prorogata ancora l’allerta rossa per rischio idraulico sull’Emilia Romagna. La regione è nella morsa dell’emergenza alluvione. Un’altra allerta meteo arancione è stata invece diramata per altri settori dell’Emilia Romagna e per il Piemonte. Alerta gialla poi per Lombardia, Sardegna, Toscana, Abruzzo e ancora settori di Piemonte ed Emilia Romagna.

Il rischio per le terre già alluvionate

In ordine all’Emilia Romagna il rischio è proprio per quegli stessi settori dove nei giorni scorsi si sono verificate esondazioni dei corsi d’acqua. In arrivo perciò una giornata all’insegna del maltempo in particolare sull’Italia nord occidentale. In previsione forti temporali in particolare su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna mentre altrove il tempo sarà stabile. Temperature massime ancora in calo ma nel weekend la situazione migliorerà.