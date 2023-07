Maltempo: dl alluvioni torna in commissione, aula riprende lunedì**

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Il dl alluvioni, con misure urgenti per il maltempo in Romagna, è stato rinviato in commissione per la verifica della copertura di un punto del testo, modificato da un emendamento, e sul quale ci sono state rilievi della Ragioneria dello Stato. Il rinvio è s...

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – Il dl alluvioni, con misure urgenti per il maltempo in Romagna, è stato rinviato in commissione per la verifica della copertura di un punto del testo, modificato da un emendamento, e sul quale ci sono state rilievi della Ragioneria dello Stato. Il rinvio è stato votato dall'aula di Montecitorio con il Pd contrario. "Non vorrei che il testo venga cambiato per modificarne natura e contenuto", ha detto in aula il dem Stefano Vaccari. L'esame in aula riprenderà lunedì.