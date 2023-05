Maltempo: domani Mattarella in E. Romagna, incontri a Forlì alle 11 e a Faenza alle 17**

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Come annunciato sabato scorso, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà domani in Emilia Romagna per esprimere vicinanza alle popolazioni colpite dall'alluvione. Il Capo dello Stato si recherà in elicottero a Modigliana, sorvolando l'...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Come annunciato sabato scorso, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà domani in Emilia Romagna per esprimere vicinanza alle popolazioni colpite dall'alluvione. Il Capo dello Stato si recherà in elicottero a Modigliana, sorvolando l'area dove si sono verificate le frane. Quindi alle 11 avrà un primo incontro a Forlì con una rappresentanza dei soccoritori, per esprimere il ringraziamento ai volontari che si sono prodigati in queste giornate per sostenere i cittadini.

Mattarella poi continuerà il suo giro recandosi a Cesena, Ravenna e Lugo. Ultimo appuntamento della giornata alle 17 a Faenza, dove incontrerà i sindaci e attraverso di loro abbraccerà idealmente le popolazioni colpite dalla calamità.