Maltempo: Domenicali, 'nella mia terra una tragedia, giusto non correre'**

Roma, 17 mag. – (Adnkronos) – "Quanto accaduto a Imola e nell'Emilia-Romagna, la città e la regione in cui sono cresciuto è una tragedia immane. I miei pensieri e le mie preghiere vanno alle vittime dell'alluvione, alle famiglie e alle comunità colpite". Così il Ceo della F1 Stefano Domenicali in una nota sul sito della F1 dopo l'annullamento del Gp dell'Emilia-Romaga a Imola. "Voglio esprimere la mia gratitudine e ammirazione per i soccorritori -aggiunge il Ceo della F1- che stanno lavorando instancabilmente per aiutare le persone che hanno bisogno e alleviare la loro situazione: sono eroi e tutta l'Italia è orgogliosa di loro". "La decisione che è stata presa è quella giusta per tutti, per le comunità locali e per la famiglia della F1, dobbiamo garantire la sicurezza e non creare oneri aggiuntivi per le autorità mentre affrontano questa terribile situazione", conclude Domenicali.