Maltempo: Dona (Unione Consumatori), 'giusto annullare Gp Imola, biglietti saranno rimborsati'

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Giustissimo annullare il Gp dell'Emilia Romagna, in programma a Imola nel fine settimana. Una decisione sacrosanta presa a fronte di una situazione drammatica che comporta ben altre priorità, a cominciare dal soccorrere la popolazione". Lo afferma M...

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – "Giustissimo annullare il Gp dell'Emilia Romagna, in programma a Imola nel fine settimana. Una decisione sacrosanta presa a fronte di una situazione drammatica che comporta ben altre priorità, a cominciare dal soccorrere la popolazione". Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori con un comunicato.

"Detto questo, ovviamente, considerato il numero di tifosi che ci stanno contattando per avere informazioni, è bene precisare che hanno diritto al rimborso del biglietto e non a un voucher per una imprecisata data futura", conclude Dona.