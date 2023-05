Dopo tanta sofferenza l’Emilia-Romagna potrebbe cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel. A evidenziarlo è il presidente della regione Stefano Bonaccini nel corso del suo intervento alla trasmissione “L’indignato speciale” andato in onda su Rtl 102.5: “Finalmente è uscito il sole. La situazione sta migliorando: abbiamo ancora alcune zone, in particolare nel Ravennate, quelle più basse, che sono allagate. A Cesena si sta veramente ripulendo la città e secondo me, domani sera, sarà ripulita, se non tutta, quasi tutta”, è quanto ha dichiarato.

Maltempo Emilia-Romagna, Bonaccini: “La situazione sta migliorando”

Bonaccini, durante la sua riflessione, ha puntato l’attenzione sul grande impegno profuso da cittadini e volontari che si sono messi subito a disposizione delle comunità emiliane e romagnole: “C’è un grande sforzo collettivo – ha osservato – una marea di volontari che arriva da tutta Italia e da tutta la regione sta aiutando le famiglie più colpite a ripulire le loro case. Poi si sa come è fatta la gente della Romagna e dell’Emilia-Romagna. Proprio ieri abbiamo celebrato l’undicesimo anniversario del terremoto che causò 12 miliardi di danni, c’erano 45.000 persone senza più una casa: abbiamo ricostruito tutto”.

“Abbiamo bisogno di velocità nelle decisioni”

Non ultimo, il presidente dell’Emilia-Romagna ha lanciato un appello chiedendo che si proceda con decisioni veloci, nonché “La sburocratizzazione di norme e adempimenti e un Governo che abbia a cuore ciò che è accaduto e sono sicuro che sarà così”.