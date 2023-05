In virtù del drammatico maltempo che ha messo in ginocchio l'Emilia-Romagna, sindacati e confindustria hanno annunciato che sarà creato un fondo per supportare la popolazione colpita.

Il maltempo che ha colpito in questi ultimi giorni l’Emilia-Romagna ha messo in ginocchio un’intera regione che sta vivendo momenti drammatici. Così Confindustria e i principali sindacati, CGIL CISL e UIL hanno fatto sapere che verrà creato un fondo destinato alla popolazione colpita dal disastro. Nel frattempo da Coldiretti arriva l’allarme relativo ai danni causati dall’agricoltura.

Maltempo Emilia-Romagna, l’annuncio di Confindustria e sindacati

L’associazione di categoria e i sindacati hanno fatto sapere in una nota che è in corso di attivazione un “Fondo di intervento per la popolazione dell’Emilia Romagna”. Qui verranno versati i contributi volontari dei lavoratori che corrispondono ad un’ora di lavoro. Per ciò che riguarda le imprese, il contributo sarà equivalente.

Coldiretti: “Perduti 400 milioni di chili di grano”

Intanto dal monitoraggio di Coldiretti è emerso un bilancio preoccupante per quanto riguarda la produzione agricola: “È andata perduta quest’anno la produzione di almeno 400 milioni di chili di grano nei terreni allagati dell’Emilia Romagna, dove si ottiene circa un terzo del grano tenero nazionale, mentre il raccolto della frutta sarà compromesso per i prossimi quattro o cinque anni perché l’acqua rimasta nei frutteti ha ‘soffocato’ le radici degli alberi fino a farle marcire con la necessità di espiantare e poi reimpiantare intere piantagioni”.