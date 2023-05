Maltempo Emilia-Romagna, coppia in sedia a rotelle bloccata in casa: il salvataggio dei vigili del fuoco in canotto

Maltempo Emilia-Romagna, coppia in sedia a rotelle bloccata in casa: il salva...

I vigili del fuoco di Riccione hanno effettuato uno straordinario intervento di salvataggio su viale La Spezia: due persone disabili rischiavano di morire annegate o per ipotermia all'interno della loro abitazione, salvate in canotto

Le piogge non cessano: torna l’incubo in Emilia-Romagna. Preoccupazione e paura sono i sentimenti che pervadono i cittadini della regione nelle ultime ore, memori dell’ondata di maltempo di inizio mese che ha causato enormi danni e devastazioni. Straordinario l’intervento dei Vigili del Fuoco di ieri, martedì 16 maggio, in un’abitazione di Riccione, dove hanno messo in salvo due persone con disabilità.

Salvate in canotto

Strade chiuse e sottopassi allagati. Questo è lo scenario in molti comuni dell’Emilia-Romagna, uno scenario che al momento sembra destinato a persistere. Ricevuto intorno a mezzogiorno l’allarme da un appartamento in viale La Spezia, gli operatori dei Vigili del Fuoco della città di Riccione sono dovuti intervenire con i gommoni per tirare fuori due persone in sedia a rotelle che, altrimenti, sarebbero morte annegate. Nelle loro condizioni, al rischio acqua si aggiungeva quello ipotermico: una tragedia scampata grazie alla segnalazione presa in tempo. Sono state centinaia le chiamate di emergenza, anche per cantine e garage allagati.

Il dramma del sottopasso di viale La Spezia

Il sottopasso ferroviario di viale La Spezia è uno dei punti nevralgici della viabilità di Riccione, snodo tra diverse parti della città. Nelle ultime ore è stato fortemente colpito dal maltempo delle ultime ore e diverse sono le auto rimaste bloccate al di sotto (idem per altri sottopassi).