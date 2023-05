Home > Video > Maltempo Emilia Romagna: gli interventi di soccorso ed evacuazione Maltempo Emilia Romagna: gli interventi di soccorso ed evacuazione

L'intervento dei vigili del fuoco si è rivelato di fondamentale importanza per la tempestiva azione di soccorso ed evacuazione dei residenti colpiti dall'alluvione che nelle scorse ore ha colpito l'Emilia Romagna. Le immagini degli interventi via cielo e via terra.