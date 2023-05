Maltempo, esonda il Genica: Pesaro è sott'acqua

Le fosche previsioni delle scorse ore si stanno rivelando tristemente esatte ed a causa del maltempo, esonda il torrente Genica con la città di Pesaro che è sott’acqua. Si registrano anche danni ed allagamenti nell’area di Fano dopo i violenti temporali sulle Marche. La perturbazione severa annunciata sta colpendo violentemente la provincia di Pesaro e Urbino e da quanto spiegano i media territoriali la situazione peggiore è segnalata nel capoluogo, in particolare nel quartiere di Madonna di Loreto.

Esonda il Genica: Pesaro è sott’acqua

L’intera zona è finita sott’acqua a causa dell’improvvisa esondazione del torrente Genica. A Pesaro sono segnalati allagamenti anche in zona Torraccia e Borgo Santa Maria. E da quanto si apprende non va meglio nel Fanese, dove in particolare Marotta Nord ha diverse via allagate. In queste pre si teme per i ivelli dei fiumi Metauro e Foglia, ma anche dei torrenti Genica e Arzilla, la cui portata è stata indicata come in forte aumento.

Il post del sindaco pesarese Matteo Ricci

Si sono registrati allagamenti nella zona industriale alle porte di Pesaro e il sindaco Matteo Ricci ha tirato le somme con un post su Facebook. Scrivendo: “Chiuse al traffico per allagamento Strada di Fontesecco, nel tratto che va da via In Sala a via Lago Maggiore e sottopasso di via Rossi. Strada dell’Acquabona e strada Ponte Valle per frana, e Strada Roncaglia”. E ancora: “Si invita a mantenere la massima attenzione e a fare spostamenti soltanto se davvero necessario”.