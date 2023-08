Maltempo, esonda torrente in Valtellina: evacuate abitazioni

Milano, 28 ago. (askanews) – A causa del forte maltempo in Valtellina è esondato il torrente Frodolfo: sono state evacuate precauzionalmente alcune abitazioni nella frazione di Santa Lucia (Bormio), in provincia di Sondrio. I vigili del fuoco sono al lavoro con le idrovore per operazioni di prosciugamento di cantine e garage.