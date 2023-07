Maltempo: Ev, 'pronti a fare nostra parte con sindaco Sala ma serve impegno concreto'

Milano, 27 lug. (Adnkronos) - "Il sindaco Beppe Sala, dopo il nubifragio della notte tra lunedì e martedì, è stato chiaro: 'Non possiamo più negarlo, il cambiamento climatico sta modificando la nostra vita, non possiamo semplicemente far finta di niente e soprat...

Milano, 27 lug. (Adnkronos) – "Il sindaco Beppe Sala, dopo il nubifragio della notte tra lunedì e martedì, è stato chiaro: 'Non possiamo più negarlo, il cambiamento climatico sta modificando la nostra vita, non possiamo semplicemente far finta di niente e soprattutto non possiamo non fare nulla. Anche Milano deve fare la sua parte e la farà'. Non possiamo che accogliere con favore questa presa di posizione ma non possiamo più nemmeno prenderci il rischio che resti un’enunciazione". Così gli esponenti di Europa Verde al Comune di Milano, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini.

"La dichiarazione di emergenza climatica approvata dal Comune -scrivono i due consiglieri in una nota- ha compiuto già 4 anni eppure non vediamo ancora un cambio di passo all’altezza di questa emergenza. La sfida che abbiamo di fronte ci costringe a ripensare le nostre città. Abbiamo bisogno di invertire il consumo di suolo, agendo tramite gli strumenti urbanistici per indirizzare il settore edilizio verso la ristrutturazione e la ricostruzione di case per i cittadini milanesi, abbiamo bisogno di un piano straordinario di depavimentazioni per ridurre l’accumulo di calore che è alla base di eventi climatici estremi come il downburst dell’altra notte, dare spazio fruibile ai cittadini e terra a cui le radici degli alberi possano ancorarsi in caso di tempeste sempre più probabili e frequenti".

"Serve -proseguono- una cabina di regia per il clima che coordini le scelte di governo della città. Le azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici non possono più essere un mero corollario alle decisioni pratiche e strategiche ma devono rappresentare il punto di partenza se vogliamo garantire ai milanesi di oggi e domani una città sicura e un futuro accogliente. Di fronte alle difficoltà che ci aspettano crediamo che sia necessario rimanere uniti e lavorare congiuntamente mantenendo gli impegni che abbiamo preso con la città. Siamo e saremo sempre disponibili al confronto con chi vuole accettare la sfida della lotta ai cambiamenti climatici, ma non possiamo più aspettare, abbiamo bisogno di confrontarci su atti concreti".