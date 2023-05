Maltempo: Faraone, 'no a Bonaccini commissario è contro buon senso'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – "Un Governo che non dovesse nominare Bonaccini, commissario per la ricostruzione dell’Emilia Romagna, sarebbe un governo che volta le spalle al buon senso, alle ragioni di opportunità, alla buona politica. Questa nomina doveva essere fatta senza discussione, de plano, come è sempre capitato in altre circostanze, in tutte le Regioni". Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-Italia viva. "Se adesso si cambia -aggiunge- non lo si fa in nome di un interesse superiore ma per piccolissimo interesse di bottega. E intanto ad essere congelata non è solo la nomina ma l’emergenza… ed evidentemente anche le idee".