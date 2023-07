Maltempo: Fdi, 'stato di emergenza per Friuli Venezia Giulia'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Il Friuli Venezia Giulia negli ultimi giorni è stato colpito da una forte ondata di maltempo che ha provocato ingenti danni. Un violento temporale con forti raffiche di vento, grossi chicchi di grandine e tanta pioggia ha distrutto colture, alberi, case, strutture aziendali e molto altro. Danni inestimabili. Pertanto chiediamo al governo che sia profuso massimo impegno negli aiuti e riconosciuto lo stato di emergenza per calamità per le zone maggiormente colpite. Siamo vicini in questo momento ai tanti cittadini che hanno subito delle perdite, in particolare il comparto manifatturiero e agricolo. Ringraziamo la Protezione civile, i vigili del fuoco e tutti i volontari che sin da subito si sono attivati per gli interventi necessari e urgenti”. È la richiesta di Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro della Camera, di Emanuele Loperfido e di Nicole Matteoni, deputati di Fratelli d'Italia.