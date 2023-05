Maltempo, Federalberghi E.Romagna: "Hotel aperti ma disdette ci sono state"

Rimini, 23 mag. (Labitalia) - "Le strutture alberghiere sulla costa romagnola sono tutte regolarmente aperte, e non da oggi ma da giorni. Abbiamo avuto solo un paio di strutture con i garage sott'acqua ma è stato tutto risolto. Questo perché la costa non è andata sott&...

Rimini, 23 mag. (Labitalia) – "Le strutture alberghiere sulla costa romagnola sono tutte regolarmente aperte, e non da oggi ma da giorni. Abbiamo avuto solo un paio di strutture con i garage sott'acqua ma è stato tutto risolto. Questo perché la costa non è andata sott'acqua come purtroppo altre zone della Regione. La situazione qui è in totale sicurezza ma nonostante questo le disdette nelle prenotazioni nei giorni scorsi ci sono state, un po' perché inizialmente molti non avevano chiaro la posizione dei luoghi colpiti dall'alluvione, un po' perché le immagini erano forti. E quindi vogliamo rassicurare tutti: siamo aperti e le spiagge sono tutte ok". Così, con Adnkronos/Labitalia, Alessandro Giorgetti, presidente di Federalberghi Emilia Romagna.

"Il prossimo weekend – ha sottolineato – è importante, è un bando di prova per la stagione. Speriamo che ci sia il sole. E comunque noi romagnoli non siamo preoccupati, siamo abituati a rimboccarci le maniche".