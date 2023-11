Maltempo: Figc, disposto un minuto di raccoglimento per le vittime

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - In memoria delle vittime e in segno di vicinanza nei confronti della popolazione della Toscana e di tutti i territori colpiti dagli eventi calamitosi delle ultime ore, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasion...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – In memoria delle vittime e in segno di vicinanza nei confronti della popolazione della Toscana e di tutti i territori colpiti dagli eventi calamitosi delle ultime ore, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi).