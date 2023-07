Maltempo, fiume di ghiaccio attraversa Seregno: le immagini sui social

Il comune di Seregno in Monza-Brianza è stato colpito da una violenta ondata di maltempo. In Lombardia è stato chiesto lo stato di calamità.

L’ondata di maltempo di queste ultime ore ha causato importanti danni in Lombardia. Ad essere stato particolarmente colpito è il comune di Seregno, in provincia di Monza-Brianza. Sono diverse le immagini che sono state diffuse sui social che testimoniano la gravità di quanto accaduto: un violento temporale ha portato grandine e vento: il risultato è stato un “fiume di ghiaccio” che si è abbattuto per le strade del comune brianzolo: “Chicchi così grossi otturano i tombini e le fognature…”, ha raccontato il sindaco di Seregno, Alberto Rossi.

Oggi ero a 50 mt da qui.

Bomba d’acqua, grandine, vento.

Case e negozi allagati, macchine con parabrezza rotti e danni alle carrozzerie (tra cui la mia).

Ti vengono a dire che è estate, che è tutto normale, che non c’entra nulla il cambiamento climatico. Mi fate paura. #Seregno pic.twitter.com/rJbc05dwdz — Luca Caputa (@luca_caputa) July 21, 2023

Un fiume di ghiaccio attraversa Seregno. Il sindaco: “Saltate per l’acqua due cabine elettriche”

Il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, attraverso una serie di lunghi aggiornamenti sui social, ha fornito una panoramica completa non solo del fenomeno che ha interessato il comune brianzolo, ma dei danni che il maltempo ha causato:

“L’evento atmosferico è infatti lo stesso del tornado di Cernusco sul Naviglio. Nelle prossime righe vi riporto dati e considerazioni del servizio meteo di Seregno, gestito da Alessandro Ceppi e Giovanni Tesauro (che ringrazio come sempre per i dati e le analisi). Sono caduti 55 millimetri d’acqua in 30 minuti, con raffiche di vento a 70 km orari e grandine con chicchi di 4 centimetri. Sono valori che hanno un “tempo di ritorno” a Seregno di 50-100 anni (ovvero, qualcosa che succede una-due volte ogni secolo)”.

È stato poi anche spiegato che i chicchi di grandine hanno otturato i tombini e le fognature: il risultato è stato un fiume di acqua e ghiaccio che è riuscito persino ad entrare anche in un negozio del centro, come testimonia un video sui social.

Chiesto lo stato di calamità in Lombardia

Nel frattempo, alla luce dei danni causati dal maltempo in Lombardia, è stato chiesto lo stato di calamità. L’assessore all’Agricoltura, Alessandro Beduschi ha dichiarato: “Nelle prossime ore inizierà da parte delle strutture periferiche regionali la ricognizione dei danni, che ci porterà poi a chiedere al governo lo stato di calamità e la deroga al Decreto Legislativo 102, per essere vicini alle aziende agricole che hanno visto raccolti devastati in un periodo cruciale dell’attività nei campi”.