Maltempo: Garante verde Milano, 'progettisti prevedano spazi adeguati a nuovi impianti'

Milano, 27 lug. (Adnkronos) – A seguito del nubifragio che ha colpito Milano il 25 luglio scorso, il Garante del verde del Comune di Milano, nel manifestare solidarietà e condivisione alla comunità urbana e alle istituzioni, invia una serie di suggerimenti per trarre una lezione dall’evento straordinario, "affinché non passi invano, ma serva invece da monito per coinvolgere tutti e tutte in un ripristino che tenga conto delle necessità del suolo, delle aree verdi, degli alberi, emerse in questa tragica circostanza".

A questo scopo, il garante invita a "considerare con grande attenzione, nei futuri nuovi impianti, l’ampiezza delle aree di piantumazione, la qualità dei terreni riservati alle radici degli alberi e delle radici stesse". In particolare, esorta i progettisti a "prevedere, per la buona salute degli alberi nel tempo, spazi ipogei ed epigei adeguati ai nuovi impianti; gli operatori del verde ad essere solerti e attenti nelle cure d’impianto e delle fasi successive all’impianto, al fine di saper rispondere in futuro a eventi climatici che si presentano sempre più inaspettati ed estremi, con aree di radicazione adeguate, che permettano lo sviluppo ottimale degli apparati radicali per evitare facili sradicamenti".

E a tutti gli operatori del settore, infine, suggerisce di "seguire con attenzione le buone pratiche agronomiche e arboricolturali che mettono al centro la salute dell’albero nel contesto del tessuto urbano, affinché si possa, attraverso una sempre più stretta cooperazione di tutti, garantire ai cittadini e alle cittadine una piena sicurezza del territorio e vivibilità degli spazi urbani, nella direzione di un sempre minore consumo di suolo e una sempre maggiore forestazione improntata alla biodiversità".