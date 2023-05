Maltempo: Gelmini, 'Governo non perda tempo e nomini Bonaccini commissario'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - “Ho avuto modo di collaborare e di apprezzare il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, quando era alla guida della Conferenza Stato-Regioni. Il Governo non stia a pensarci troppo, si chiarisca le idee in fretta e lo nomini commissario". Lo sc...

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Ho avuto modo di collaborare e di apprezzare il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, quando era alla guida della Conferenza Stato-Regioni. Il Governo non stia a pensarci troppo, si chiarisca le idee in fretta e lo nomini commissario". Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.

"Di fronte a emergenze come queste -aggiunge- non può esserci spazio per logiche di partito. Contano il merito, le competenze, la conoscenza del territorio, la capacità di amministrare, non il colore politico. E se la maggioranza non vuole ascoltare l’opposizione, ascolti almeno la voce di governatori come Toti e Occhiuto. Fare una scelta diversa sarebbe illogico”.