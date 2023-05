Home > Video > Maltempo, Giorgia Meloni: "Pronti a fare la nostra parte" Maltempo, Giorgia Meloni: "Pronti a fare la nostra parte"

"Il Governo è pronto a fare la sua parte, con misure di urgenza, per fronteggiare l’emergenza e aiutare i cittadini colpiti dal maltempo. Il governo c’è, è una di quelle situazione in cui tutti i livelli istituzionali bisogna che lavorino al massimo delle loro possibilità. Spero che si veda che noi ci siamo". Così la premier Giorgia Meloni in un messaggio rivolto alla popolazione dell'Emilia Romagna duramente colpita dall'ondata di maltempo.