Maltempo, gli interventi dell'aeronautica con tre elicotteri

Milano, 17 mag. (askanews) – Continua da questa la notte l’impegno di tre elicotteri HH-139 dell’#AeronauticaMilitare per mettere in salvo le persone rimaste isolate ina lcune località dell’Emilia Romagna a causa del matempo. Le persone sono state recuperate grazie all’uso del verricello e degli speciali visori notturni in dotazione