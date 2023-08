Maltempo: Gnossa (Pd), 'Meloni ricordi che anche in Romagna c'è un conto da pagare'

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – "Sembra tutto già visto. Incapace nelle cose concrete e nei fatti di arginare l’inflazione e il caro vita, di utilizzare risorse europee e rispondere a catastrofi come l’alluvione, la presidente Meloni corre dietro a video e a trovate estemporanee. E allora alla presidente Meloni ricordiamo che anche qui in Romagna c'è un conto da pagare. E non per colpa di un gruppo di scrocconi che si sono alzati dal tavolo senza pagare. È il conto di quella che è stata classificata come la terza catastrofe ambientale mondiale del primo semestre 2023". Lo afferma Andrea Gnossi, deputato del Pd.