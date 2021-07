Milano, 8 lug. (Adnkronos) – Per il violento nubifragio che si è abbattuto su parte della Lombardia e sulla città di Milano sono stati più di 150 gli interventi dei vigili del fuoco. Le squadre sono al lavoro da stamattina per contrastare i danni causati da grandine, forti piogge e vento che hanno colpito in particolare le province di Milano, Varese e Bergamo.