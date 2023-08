Maltempo: Gribaudo (Pd), 'Musumeci smonta propaganda Cirio, da Roma risorse ma senza benefici'

Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "Ieri il ministro Musumeci, rispondendo a un’interrogazione che avevo presentato per far luce sui fondi spesi dalla regione Piemonte a seguito delle alluvioni del 2019 e 2020, ha smentito la propaganda di Cirio per cui i fondi non ci sono. I governi precedenti n...

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – "Ieri il ministro Musumeci, rispondendo a un’interrogazione che avevo presentato per far luce sui fondi spesi dalla regione Piemonte a seguito delle alluvioni del 2019 e 2020, ha smentito la propaganda di Cirio per cui i fondi non ci sono. I governi precedenti nel complesso hanno stanziato più di 245 milioni di euro, il 25 per cento del totale delle risorse nazionali stanziate per le emergenze nazionali di quel biennio". Lo dichiara Chiara Gribaudo, deputata e vicepresidente del Partito democratico.

"Nonostante questa ingente quantità di risorse erogate dai governi Conte II e Draghi, il lavoro parlamentare per aumentare quelle risorse approvando un emendamento di 100 milioni alla legge di bilancio 2021, la regione non è mai stata trasparente con le opposizioni sulla rendicontazione delle spese. Diversi comuni, da ultimo quello di Ormea, denunciano ancora l’impossibilità di svolgere gli interventi di ripristino delle infrastrutture interessate e di prevenzione. Le risorse stanziate dai governi centrali, di gran lunga superiori a quelle di livello regionali, devono essere messa a terra in tempi brevi perché la situazione delle infrastrutture pubbliche, in particolare di strade e ponti, colpite dall'alluvione 2020 in Piemonte è ancora fortemente critica", ha concluso la deputata dem.