Maltempo: Gruppioni (Iv), 'subito commissario per emergenza, utilizzare anche fondi Pnnr'

Roma, 19 mag (Adnkronos) – "Per soccorrere e mettere in sicurezza le zone devastate in queste ore dall'acqua è indispensabile non solo sostenere il lavoro dei sindaci come Lepore o Lattuca ma anche destinare i fondi del Pnrr all'emergenza provocata dal maltempo". Lo dice Naike Gruppioni, deputata di Azione-Italia viva.

"In questo momento cruciale per Bologna dobbiamo fare quadrato e sostenere il lavoro che il sindaco Lepore sta portando avanti in mezzo a tante difficoltà. Ringrazio le donne e gli uomini dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile che stanno lavorando in modo incessante per riportare la situazione alla normalità -aggiunge-. È poi necessario che venga nominato nel più breve tempo possibile un commissario straordinario al fine di gestire con la massima tempestività l'emergenza".

"Non c’è più tempo da perdere. Serve un contributo anche dal governo. Al contrario di quanto sostiene Fitto, si può e quindi si deve destinare una parte dei fondi del Pnrr per affrontare gli effetti devastanti del maltempo. Il governo dimostri maggiore pragmatismo", conclude.