Maltempo, i vigili del fuoco soccorrono gli emiliani coi gommoni

Milano, 19 set. (askanews) – Allarme rosso in Emilia Romagna per il maltempo che ha causato esondazioni ed evacuazioni dei residenti. Tra le più colpite le province di ravenna e di Forlì. I vigili del fuoco sono al lavoro dalla serata di mercoledì 18 settembre. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 500 interventi di soccorso.

Situazione più critica nel territorio della provincia di Ravenna, dove sono in azione anche due elicotteri Drago per l’evacuazione di persone bloccate in casa dall’innalzamento del livello dell’acqua causato dall’esondazione del torrente Senio a Cotignola e del Lamone a Bagnacavallo in località Traversara. A Casola Valsenio interventi in atto per diverse frane che hanno ostruito strade di collegamento. Nella provincia di Forlì Cesena i soccorritori acquatici del Corpo nazionale hanno operato in via Zignola, a Forlì, per evacuare 14 persone, di cui 7 disabili in una residenza sanitaria, ed un centinaio di animali minacciati dall’acqua. Sempre a Forlì, nel quartiere di San Benedetto, in via Pelacano e in via Isonzo le squadre stanno operando per assistenza a persone in difficoltà per allagamenti e per il soccorso ad automobilisti in panne.