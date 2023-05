Maltempo: il grazie a Mattarella per la somma donata a comunità Giovanni XXIII**

**Maltempo: il grazie a Mattarella per la somma donata a comunità Giov...

Cesena, 30 mag. (Adnkronos) – "Grazie per averci regalato la somma legata al Premio Paolo VI che ha ricevuto ieri dal Papa, non lo dimenticheremo". Così una volontaria che coordina gli aiuti a Cesena, ha voluto ringraziare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha donato la somma alla comunità 'Giovanni XXIII', nata in Romagna e che ha visto alcune delle sue case di accoglienza gravemente colpite dall'alluvione.