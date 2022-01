Maltempo in Brasile, piogge torrenziali nello stato di San Paolo: almeno 19 morti

Il violento maltempo continua a causare vittime a San Paolo: si contano finora 19 vittime, tra cui 7 minorenni, ma si teme che il numero possa aumentare.

Non si placa il maltempo che sta colpendo il Brasile: finora si contano 19 vittime, ma il bilancio è provvisorio e si teme che i morti possano aumentare.

Piogge torrenziali in Brasile, almeno 19 morti

Non solo la tempesta di neve che si è abbattuta sulla costa orientale degli Usa: il maltempo imperversa anche in Sud America, causando non pochi problemi in Brasile.

Nello Stato di San Paolo si contano almeno 19 morti. Tra loro, ci sarebbero 7 minorenni. Non mancano neppure i feriti. Il bilancio rischia di aggravarsi e intanto proseguono i soccorsi, facendosi largo tra macerie e allagamenti. Almeno 5, inoltre, le persone che al momento risultano disperse. Le piogge torrenziali hanno causato numerose inondazioni, costringendo circa 500 famiglie ad abbandonare la zona.

Ora sono senza una casa.

In Brasile l’emergenza maltempo va avanti da settimane e non accenna a placarsi. La Protezione Civile ha confermato che il livello di allerta resta alto in gran parte dello Stato di San Paolo. Nelle aree più esposte non si escludono smottamenti e inondazioni per via delle piogge e del forte vento.

Maltempo in Brasile, stanziati 15 milioni di reais

Joao Doria, governatore di San Paolo, ha annunciato lo stanziamento di 15 milioni di reais, che corrispondono a circa 2,5 milioni di euro, “per risorse che i municipi possano destinare all’accoglienza delle persone colpite”.

Tuttavia, altre zone del Paese sono state gravemente colpite dall’ondata di maltempo. Un’alluvione si è abbattuta sullo Stato di Bahia tra il 23 e il 26 dicembre, con almeno 24 morti, e più recentemente ad aver subito i danni maggiori è lo Stato di Minas Gerais, con 19 vittime.