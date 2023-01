Maltempo in California: colpita Montecito, la zona dei vip

La California è stata colpita da una violenta perturbazione, che ha allagato alcune località. Migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. La zona di Montecito è stata colpita in modo particolare. Si tratta di una città in cui abitano numerosi vip, come Harry e Meghan, Oparh Winfrey e Jennifer Aniston.

In meno di 24 ore sono caduti più di 20 centimetri di pioggia. Le strade sono diventate come fiumi e l’acqua ha spazzato via veicoli e causato gravi danni alle abitazioni e alle infrastrutture. Sono caduti numerosi alberi, che hanno ostruito la strada ai soccorsi, e sono state registrate anche potenti raffiche di vento.

Ci sono delle vittime

Si registrano già le prime vittime. Un automobilista è morto a bordo della sua auto ad Avila Beach, quando l’acqua ha invaso la strada.

Le autorità sono ancora in cerca di un bambino di cinque anni che è stato trascinato via dalle acque del fiume Salinas a San Miguel. La perturbazione si sposterà verso sud, in direzione di Los Angeles, con il rischio di nuove frane e inondazioni. Oltre 34 milioni di californiani sono interessati dal maltempo, come riportato dalla Cnn.