L’Emilia Romagna continua ad essere colpita dal maltempo. Nella giornata di oggi ci saranno nuovi nubifragi, con allerta arancione e scuole chiuse.

Maltempo Emilia Romagna, nuovi nubifragi: allerta arancione e scuole chiuse

Il maltempo continua ad abbattersi sull’Emilia Romagna. Ieri un nubifragio ha colpito Bologna, mentre frane e smottamenti si sono registrati a Forlì e Cesena. Nella giornata di oggi, 5 giugno, è stata diramata l’allerta meteo arancione per forti temporali, soprattutto nel Ravennate. Già ieri si è verificato un forte maltempo sulla regione, con piogge intense, grandine e allagamenti. La situazione in Emilia è davvero difficile e anche nella giornata di oggi è stata diramata l’allerta arancione, con chiusura delle scuole, soprattutto a Baiso. Qui si registrano allagamenti e strade chiuse per smottamenti e l’acqua è arrivata anche ad alcune abitazioni, in particolare nella frazione di San Cassiano, ma non si registrano evacuati.

Allerta arancione e gialla in Emilia Romagna

La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico su Costa Romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola. “Il territorio ravennate presenta ancora condizioni di criticità. Raccomando di stare lontani dagli argini dei fiumi e dalle zone allagabili; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate; non accedere ai capanni e ai sottopassi se allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati” ha dichiarato il sindaco Michele De Pascale.

L‘allerta gialla stata diramata per rischio idraulico su Collina bolognese e Alta collina romagnola; per rischio temporali su Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese e per rischio idrogeologico su Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese.