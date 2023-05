Maltempo in Emilia-Romagna, è allarme alluvione: i fiumi rompono gli argini

Argini dei fiumi rotti e inondazioni in corso: il maltempo che ha travolto l’Emilia-Romagna sta degenerando in una terribile alluvione.

La situazione meteo è fuori controllo in Emilia-Romagna dove la violenta ondata di maltempo che ha travolto la regione sta rapidamente degenerando in una tragica alluvione. Con la pioggia che continua a cadere in tutto il territorio a ritmo incessante, i corsi d’acqua si stanno ingrossando e stanno gradualmente superando l’ultima soglia di massima allerta.

#Maltempo #Ravenna, esondazione torrente Sillaro, nella clip il sorvolo dell’elicottero del reparto volo dei #vigilidelfuoco di Bologna tra Massa Lombarda e Conselice [#2maggio 19:00] pic.twitter.com/TrQ0zLKuMt

#Maltempo #Bologna, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per i danni causati dalle forti piogge: squadre a terra e soccorritori acquatici in azione ad Imola, nella frazione di Ponticelli [#2maggio 19:00] pic.twitter.com/AEbKBEzY0g

