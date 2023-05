Maltempo in Emilia Romagna: fiumi esondati, centinaia di evacuati

Roma, 3 mag. (askanews) – È emergenza maltempo in Emilia Romagna, almeno 400 gli interventi dei vigili del fuoco per le forti piogge che hanno fatto esondare fiumi, sospesa la circolazione ferroviaria su diverse linee. Centinaia di persone sono state evacuate nei comuni delle province di Bologna e Ravenna; le scuole sono state chiuse per precauzione. Situazione critica a Faenza dove il fiume Lamone ha rotto gli argini.

A Fontanelice (BO) per una frana è crollata un’abitazione; le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro perché potrebbe esserci una persona coinvolta. Ma potrebbero esserci altre vittime.

Inviate in rinforzo sezioni operative da Veneto e Lombardia, anche con mezzi anfibi. Le piogge si sono concentrate tra le zone di Parma e Bologna, ma nella notte gli accumuli hanno superato i 30mm sulle zone appenniniche tra bolognese e forlivese; ieri si erano superati i 130mm.