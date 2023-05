Home > Video > Maltempo in Emilia Romagna, frane e allagamenti: le riprese aeree Maltempo in Emilia Romagna, frane e allagamenti: le riprese aeree

Alluvione in Emilia Romagna: il Sillaro è esondato; frante e allagamenti si sono verificati in molte località e decine sono le famiglie evacuate. Pur con la situazione meteorologica in miglioramento, permane il rischio frane. E intanto si contano già due vittime. Le drammatiche immagini aeree