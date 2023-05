Maltempo in Emilia-Romagna, la Pausini preoccupata: "In ansia per la mia famiglia"

Maltempo in Emilia-Romagna, la Pausini preoccupata: "In ansia per la mia fami...

Maltempo in Emilia-Romagna, la Pausini preoccupata: "In ansia per la mia fami...

La sua è molto più che un’inquietudine, stavolta di sapere, e per il maltempo in Emilia-Romagna anche Laura Pausini è preoccupata: “In ansia per la mia famiglia”. La cantante pensa alla sua Solarolo ed è in ansia anche per le popolazioni colpite dall’alluvione, Purtroppo non arrivano affatto notizie confortanti: sei morti e migliaia di persone evacuate sono più che sufficienti per far temere il peggio a tutti e portare solidarietà a chi oggi sta soffrendo. Nelle regioni del centro nord dell’Italia è in atto un vero e proprio disastro, e fra le persone che hanno voluto esprimere vicinanza alle persone coinvolte c’è Laura Pausini.

Maltempo in Emilia-Romagna, Pausini preoccupata

Lei è emiliana di Solarolo e sui suoi account social ha voluto anche esprimere la propria preoccupazione per chi oggi lotta contro il meteo estremo. Pausini solo ieri ha festeggiato il suo compleanno ed ha pubblicato un post del suo Comune che metteva all’erta la popolazione. Poi ha scritto: “Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati)”.

L’appello: “Massima attenzione per la mia gente”

Poi l’appello alle autorità: “A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno. Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana. Grazie Emilia Romagna”.