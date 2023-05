Maltempo in Emilia Romagna, l'alluvione a Cesena vista dall'alto

Roma, 18 mag. (askanews) – Le riprese dal drone di aree completamente allagate a Cesena, in Emilia Romagna, dopo l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Regione.

Gli acquazzoni hanno sommerso interi quartieri e terreni agricoli, più di 10.000 persone sono state evacuate dalle loro case dopo l’esondazione di fiumi e torrenti e sono state segnalate centinaia di frane. Mentre in alcune zone già si lavora per cercare di ripulire le strade, le autorità hanno dichiarato che l’elettricità è stata in parte ripristinata, ma circa 27.000 persone sono ancora al buio.