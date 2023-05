Home > Askanews > Maltempo in Emilia Romagna, le immagini della frana a Fontanelice Maltempo in Emilia Romagna, le immagini della frana a Fontanelice

Roma, 3 mag. (askanews) – Le immagini del sorvolo in elicottero della polizia di Bologna su una delle aree più colpite dal maltempo in Emilia Romagna. Lungo il tratto autostradale, in direzione dell’area dell’imolese fino a Fontanelice, si vede chiaramente la frana che ha travolto un casa. Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, si sta recando nella zona alluvionata per incontrare le autorità locali e fare il punto sulle attività in corso.

