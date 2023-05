Home > Askanews > Maltempo in Emilia Romagna, l'esondanzione del fiume Savio a Cesena Maltempo in Emilia Romagna, l'esondanzione del fiume Savio a Cesena

Cesena, 16 mag. (askanews) – Le immagini dall’alto dell’esondanzione del fiume Savio a Cesena, a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna, nella zona di via Roversano e via dei Mulini. Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di soccorso, anche con l’elicottero del reparto volo di Bologna, ci sono persone bloccate sui tetti per l’alto livello dell’acqua.

