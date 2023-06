Ancora maltempo in Emilia-Romagna, avvistato un tornado a Lagosanto e un funn...

L’Emilia-Romagna continua a essere alle prese con un’ennesima ondata di maltempo come dimostrano le violente piogge che stanno ricominciando ad abbattersi sulla Regione e i particolari fenomeni meteorologici che l’hanno colpita come il tornado a Lagosanto e il funnel cloud a Francolino.

Ancora maltempo in Emilia-Romagna, avvistato un tornado a Lagosanto e un funnel cloud a Francolino

Il maltempo torna a colpire l’Emilia-Romagna. Dopo i danni provocati nella giornata di lunedì 5 giugno, nuovi temporali si sono abbattuti sulla Regione. A Ravenna, città già duramente colpita dagli allagamenti, un nubifragio ha fatto registrare la caduta di 21 mm di pioggia. A Mezzogoro, nel Ferrarese, invece, sono caduti 24 mm di acqua e, nel pomeriggio di martedì 6 giugno, è stato avvistato un tornado.

Il vortice d’aria si è concentrato nelle campagne di Lagosanto, stando a quanto dimostrato dalle immagini diffuse dalla pagina Facebook Emilia-Romagna Meteo. Fortunatamente, il fenomeno meteorologico non ha provocato danni ingenti sul territorio.

La situazione nel Ferrarese: foto e video diventano virali

A Francolino, frazione di Ferrara, poi, è stato segnalato un funnel cloud, noto anche come nube ad imbuto. Si tratta, in sostanza, di un tentativo di formazione di un tornado il cui cono, però, non riesce a toccare terra e si dissolve rapidamente nel nulla.

Sia il fenomeno che si è verificato a Lagosanto che quello che è stato avvistato a Francolino sono stati immortalati dai residenti con foto e video postati sui social e rapidamente diventati virali.