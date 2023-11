Maltempo in Friuli Venezia Giulia, il salvataggio di due turisti belgi

Roma, 3 nov. (askanews) – Cento interventi dei Vigili del Fuoco nella notte in Friuli Venezia Giulia per far fronte ai danni causati dal passaggio dalla tempesta Ciaran. Tra le province di Udine e Pordenone sono intervenuti per soccorrere automobilisti in difficoltà, rimuovere alberi e pali pericolanti e mettere in sicurezza strutture danneggiate dal forte vento.

Nelle immagini i soccorritori acquatici che hanno salvato due turisti belgi che erano rimasti bloccati nel loro camper per l’innalzamento del livello del fiume Tagliamento a Pinzano sul Tagliamento (Pordenone).