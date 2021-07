Maltempo in Germania: sale a 59 il numero delle vittime, decine di persone ancora disperse

Grave il bilancio delle vittime del maltempo che si sta abbattendo in Germania, al momento i morti sono 59. Solidarietà espressa dal Papa e da Mattarella

Una vera e propria tragedia quella che nella giornata di giovedì 15 luglio 2021 sta colpendo la Germania, dove una serie di violentissimi nubifragi hanno colpito i land del Nord-Reno Vestfalia e della Renania-Palatinato, nella parte ovest del Paese.

Al momento a causa del maltempo, 59 persone hanno perso la vita, ma si teme che il bilancio dei decessi possa subire ancora un aumento, troppe persone infatti sono ancora disperse.

Si aggrava d’ora in ora il bilancio delle vittime dei violenti nubifragi che si sono abbattuti in Germania, nella giornata di giovedì 15 luglio 2021, al momento i morti sono 59.

L’alto numero di persone ancora disperse, almeno 70, lascia presagire purtroppo che nelle prossime ore il bilancio dei decessi potrebbe continuare ad aumentare drasticamente.

Sarà un giorno difficile dimenticare per il popolo tedesco quello di oggi, 15 luglio 2021, la Germania colpita da inondazioni, che hanno reso necessaria l’evacuazione di tre città: Schweinheim, Flamersheim, Palmersheim. Destano molta preoccupazione inoltre le condizioni della diga di Steinbach, che di fatto rischia di crollare.

La cancelliera tedesca Angela Merkel in queste ore ha parlato alla sua Nazione, ecco cosa ha dichiarato:

Sulla vicenda del maltempo che sta piegando la Germania, causando morte e devastazione, si espresso anche il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, che ha inviato un messaggio al Presidente Frank-Walter Steinmeier, eccone il contenuto:

“L’Italia intera si stringe nel dolore all’amico popolo tedesco con sentimenti di partecipe cordoglio per questa catastrofe. Il nostro affettuoso pensiero e la nostra solidarietà vanno alle famiglie delle numerose vittime e dei dispersi. In questa luttuosa circostanza giungano a lei, signor Presidente e caro amico, le più sincere condoglianze della Repubblica Italiana e mie personali”.

Anche Papa Francesco nella giornata di giovedì 15 luglio 2021 ha inviato un messaggio di cordoglio al Presidente Steinmeier. Ecco quanto è stato dichiarato dal Segretario di Stato Vaticano a riguardo:

“Sua Santità ricorda nella preghiera le persone che hanno perso la vita ed esprime ai familiari la Sua profonda partecipazione. Prega particolarmente per le persone che risultano ancora disperse, per i feriti e per quanti hanno subito danni o perso i propri beni per la forza della natura. Assicurando a loro, nonchè alle forze di pronto intervento e ai soccorritori la Sua vicinanza spirituale. Papa Francesco implora su tutti l’aiuto e la protezione di Dio”.