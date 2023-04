Maltempo in Italia, allerta gialla in 10 regioni

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Il maltempo si abbatte sull'Italia, in particolare sul Centro-Sud, e per la giornata di domani 16 aprile scatta l'allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico in ben 10 regioni. Si tratta di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Basilic...