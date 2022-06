Maltempo in Italia, arriva l’allerta grandine: le zone a rischio

Il maltempo torna in Italia, con tanto di allerta meteo in alcune zone. Il Veneto ha emesso un avviso per tempo instabile con rovesci e temporali sparsi

Allerta maltempo in Veneto

La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso per tempo instabile con rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle ore centrali della giornata di oggi, martedì 7 giugno. Non sono esclusi locali fenomeni intensi, con piogge e grandinate. Prevista criticità idrogeologica, con particolare riferimento alla rete idraulica secondaria, dalle 10 di oggi, 7 giugno, fino alle 00.00 di mercoledì 8 giugno. Lo stato di allerta gialla interessa i bacini Alto Piave, a Belluno, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini, a Verona, Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Brenta – Bacchiglione, Basso Piave-Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza-Lemene e Tagliamento.

Possibili disagi per il maltempo

Potrebbero verificarsi rovesci e temporali, in alcune zone anche particolarmente intensi. Questo potrebbe creare diversi disagi al sistema fognario e di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore. C’è anche la possibilità che possano crearsi dei fenomeni franosi superficiali sui versanti e colate rapide.