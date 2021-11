Maltempo in Liguria: forti temporali e rischio allagamenti

Allarme maltempo in Liguria: forti temporali e piogge insistenti stanno colpendo soprattutto l'area di Genova, con accumuli d'acqua oltre i 100mm

Allarme meteo in liguria: maltempo e forti temporali insistono sull’area di Genova, con accumuli d’acqua ben oltre i 100mm che stanno causando parecchi disagi.

Maltempo in Liguria

Allarme meteo in Liguria: una forte ondata di maltempo e temporali carichi di pioggia sta colpendo con insistenza la regione nord-occidentale, ed in particolare la città di Genova.

Una perturbazione ancor più devastante aveva caratterizzato le ultime settimane di ottobre e l’inizio di novembre del Sud Italia, concentrandosi soprattutto sulla Sicilia, la quale era stata oggetto persino di Medicane, un ciclone di origine mediterranea che posrtò distruzione sull’Isola.

Maltempo in Liguria: temporali e pioggia

Il maltempo è caratterizzato da accumuli pluviometrici che già superano i 100mm. In particolare, fino a questo momento si registrano 116mm a Begato, 111mm a Genova Castelletto, 99mm a Genova Oregina, 98mm a Genova Staglieno, 79mm a Molassana Bassa, 75mm a Genova Quezzi, 74mm a Genova San Fruttuoso.

Maltempo in Liguria: i disagi

Le forti piogge stanno provocando disagi ed allagamenti in diversi quartieri della città. In particolare, si registrano allagamenti in via Rodi e via Monte Zovetto ad Albaro, con l’acqua fuoriuscita dai tombini. Problemi anche a Marassi, Sampierdarena, all’Albergo dei Poveri, in via San Vincenzo e a Teglia. In autostrada A7 code tra Bolzaneto e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per allagamenti.