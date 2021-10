La forte pioggia ha messo in ginocchio la Liguria, in particolare la provincia di Savona dove il maltempo ha trasformato le strade in fiumi di fango.

Il maltempo sta mettendo in ginocchia la provincia di Savona, in Liguria, dove si registrano frane e allagamenti che hanno trasformato le strade in fiumi di fango. Nella notte la pioggia che si è abbattuta sul comune di Quiliano ha causato il crollo di un ponte in via Tecci.

“In questa notte di allerta meteo, forti temporali hanno colpito soprattutto Savona e l’entroterra savonese. Il torrente Letimbro è esondato in zona Santuario e si registrano criticità anche sull’Erro a Pontinvrea” ha scritto su Twitter il presidente della regione Giovanni Toti.

Maltempo a Savona, esondati l’Erro e il Letimbro

A preoccupare è soprattutto la situazione dei fiumi, il cui livello ha raggiunto valori critici. La situazione più grave al momento si registra lungo gli argini dell’Erro e del Letimbro, entrambi già usciti dagli argini. La polizia ha disposto il blocco del traffico e la chiusura dei ponti sul Letimbro a scopo precauzionale.

Forti disagi anche sulle autostrade, in particolare nel tratto Masone-Ovada della A26 e sulla A6 Torino-Savona, dove le autorità hanno disposto la chiusura del tratto tra Ceva e il bivio A6/A10 in direzione bivio A16.

Chiuso anche il seggio elettorale nella scuola di Santuario. Tutto il materiale necessario al voto per le elezioni comunali è stato sigillato in attesa delle indicazioni della Prefettura.