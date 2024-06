Maltempo in Lombardia, 120 gli interventi dei vigili del fuoco

Roma, 12 giu. (askanews) - Oltre 120 interventi dei vigili del fuoco in Lombardia per l'ondata di maltempo che ha interessato i territori delle provincie di Milano, Varese, Brescia, Bergamo e Monza. Ora la situazione è migliorata. Le operazioni di soccorso hanno riguardato automobilisti in diffic...

Roma, 12 giu. (askanews) – Oltre 120 interventi dei vigili del fuoco in Lombardia per l’ondata di maltempo che ha interessato i territori delle provincie di Milano, Varese, Brescia, Bergamo e Monza.

Ora la situazione è migliorata.

Le operazioni di soccorso hanno riguardato automobilisti in difficoltà, messa in sicurezza di alberi pericolanti, prosciugamenti di aree allagate. Nel comune di Flero (BS), in località San Zeno al Naviglio, è straripato un canale del reticolato minore, due persone disabili sono state soccorse dai vigili del fuoco e condotte in luogo sicuro.

La perturbazione ha interessato anche Milano e la parte Nord dell’hinterland, causando l’allagamento di alcuni sottopassi con diverse autovetture bloccate. Nel comune di Cernusco sul Naviglio ieri sera sono stati inviati i sommozzatori del nucleo di Milano per evacuare alcuni residenti da un’abitazione.