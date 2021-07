Maltempo in Lombardia: alberi caduti e case scoperchiate, danni anche alle ambulanze

La Lombardia è stata colpita da forte maltempo nelle scorse ore: adesso si contano i gravi danni.

Il maltempo ha colpito diverse zone della Lombardia creando non pochi danni. La perturbazione ha provocato problemi durante la giornata di martedì 13 luglio 2021. Particolari criticità vicino il lago di Garda e in altre province lombarde.

Maltempo in Lombardia, cosa è accaduto

Ambulanze distrutte, alberi divelti improvvisamente e tetti scoperchiati. Il maltempo si è abbattuto con maggiore forza a causa anche del vento e della grandine scesa con forte intensità su una parte della provincia di Brescia. Le forti raffiche di vento hanno causato una tromba d’aria: danni ad auto e abitazioni del posto.

Maltempo in Lombardia, la situazione

La sede dell’Associazione nazionale carabinieri situata nella frazione di Corvione, a Gambera, è stata distrutta: il vento ha completamente tolto il tetto.

La caduta di alcune travi ha invece provocato gravi danni ad una ambulanza.

Maltempo in Lombardia, colpite varie province

Nella cittadina di Gottolengo il tetto di una scuola è stato scoperchiato. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale che ha scritto un post anche sui social network. “Il maltempo – scrive l’amministrazione locale – si è abbattuto sulla bassa bresciana.Il tetto dell’istituto comprensivo ha subito danni ma fortunatamente nessun ferito. Siamo sottoposti da tanti mesi a molte prove ma siamo tosti.

Grazie a tutti i volontari presenti“.

La grandine si è abbattuta con forza distruggendo numerose coltivazioni anche in provincia di Mantova. Tante le chiamate di soccorso ricevute dai vigili del fuoco. In provincia di Varese, precisamente nell’aeroporto di Malpensa, un volo diretto a New York è stato costretto all’atterraggio di emergenza. La grandine ha creato gravi danni al velivolo.

Il clima continua a essere dominato da violenti temporali pomeridiani e grandinate in Piemonte. Sono vari i danni provocati e anche i disagi alla popolazione. Lo scorso 22 giugno sul Piemonte si è abbattuta una nuova ondata di maltempo caratterizzata da forti temporali e grandinate, molto frequenti soprattutto nella fascia pomeridiana della giornata.

Nel frattempo le previsioni meteo di giovedì 15 luglio 2021 mostrano sole al Sud, forte vento e temporali al Nord. Il preannunciato arrivo del ciclone, che gradualmente sta portando maltempo un po’ su tutta la penisola, ha iniziato a produrre gli effetti. Nei prossimi giorni è previsto un peggioramento delle condizioni nella zona meridionale del Paese: non si escludono precipitazioni sparse.