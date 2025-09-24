Maltempo, in Lombardia soccorse alcune famiglie bloccate e evacuazioni

Laglio (Como), 24 set. (askanews) – Per il maltempo che ha colpito la Lombardia nelle ultime 48 ore, sono stati oltre 750 gli interventi dei vigili del fuoco, con 390 uomini impegnati: il maggior numero delle operazioni nel Nord della regione, tra le province di Como, Monza Brianza e Varese. Notte intensa nel Comasco: sono state soccorse alcune famiglie bloccate in casa dall’acqua a Laglio ed evacuate precauzionalmente dalla loro abitazione 10 persone a Blevio-Nesso per una frana.

Automobilisti in difficoltà sono stati soccorsi a Brienno, squadre impegnate per diversi smottamenti ad Argegno e Colonno. Un vortice autunnale dominerà la scena italiana per molti giorni, con piogge sparse e graduale calo termico e il maltempo continuerà a far paura a causa dei terreni ormai saturi d’acqua. Nelle prossime ore si prevedono rovesci, anche intensi e persistenti, su gran parte del fianco tirrenico, al Nord e in Sicilia; dal pomeriggio la spira più perturbata del ciclone colpirà ancora il Basso Tirreno, il Medio Adriatico e tutto il settentrione, specie Triveneto.