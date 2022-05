Maltempo in Piemonte, albero caduto a Torino: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Il maltempo ha provocato danni soprattutto in Piemonte, dove a Torino un albero è caduto in strada. Grandine e forte vento a Tortona.

Il maltempo abbattutosi sul Nord Italia non ha risparmiato Torino, dove un albero nella notte tra il 28 e il 29 maggio è caduto in centro città. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Maltempo, albero caduto a Torino

Nella notte tra il 28 e il 29 maggio la pioggia e il maltempo non hanno risparmiato il Nord Italia: a Torino, infatti, un albero è caduto su alcune automobili in sosta in corso Monte Cucco.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che poco prima della mezzanotte hanno rimosso l’albero, impegando l’autogru e l’autoscala per spostare i rami dalla strada.

Grandine a Tortona

Tra le regioni più colpite dal maltempo risulta sicuramente il Piemonte, dove si contano i danni anche in provincia.

Secondo quanto riporta il centro meteo Piemonte, si sono registrati intensi temporali nel Cuneese, nell’Astigiano orientale, nell’Alessandrino, nel Vercellese, nel Novarese e nel Canavese orientale.

A Tortona la grandine ha distrutto il parabrezza di diverse auto, ma in generale in più comune dell’Alessandrino la violenta grandine ha creato non pochi danni e disagi.

Secondo le previsioni questa ondata di maltempo cesserà questa sera e da martedì 31 maggio un campo di alta pressione dovrebbe far rialzare le temperature, riportando il bel tempo e il caldo estivo.