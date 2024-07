Maltempo in Piemonte e Valle d'Aosta: centinaia di evacuati

Torino, 1 lug. (askanews) – L’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito Piemonte e Valle d’Aosta ha provocato danni ingenti. Per le abbondanti piogge si registrano frane, smottamenti e allagamente, centinaia di persone sono state soccorse e fatte evacuare tra sabato sera e la notte di domenica nelle vallate alpine del Torinese a causa dell’ondata di maltempo. Cogne è isolata e Cervinia è devastata dall’alluvione, in Valle d’Aosta è inizia la conta dei danni, ma è ancora presto per fare un bilancio definitivo. Temporali e venti forti si spostano a Nord Est dove è stata lanciata l’allerta meteo.