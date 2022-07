Maltempo in Piemonte, temporali e grandine nel torinese: danni a alberi e auto

Alberi caduti, auto danneggiate, vetri rotti: è questo il bilancio del maltempo che sta riguardando il Piemonte in queste ore.

Un’ondata di maltempo si è abbattuta sul Piemonte, in particolare sulla Bassa Val Susa e il Torinese, creando non pochi danni e disagi. Tra grandine, nubifragi, e venti forti, diversi alberi sono caduti e varie auto sono state distrutte.

Maltempo in Piemonte

Secondo quanto riportato dal Centro Meteo Piemonte, sembra che una supercella temporalesca si sia sviluppata sulla Bassa Val Susa spostandosi velocemente verso la parte orientale. Proprio in provincia di Torino si è infatti registrato il maggior numero di danni: la violenta grandinata, con chicchi di ghiaccio enormi, ha colpito in particolare i comuni di Avigliana, Alpignano, Venaria, Rivoli, Caselette. Danni a Druento.

L’imponente nubifragio ha iniziato ad abbattersi poco dopo la mezzanotte.

“Dieci minuti di puro panico, mai vista una grandinata così“, ha raccontato un testimone sui social network. Anche il sindaco di Venaria Fabio Giulivi ha parlato di un fenomeno temporalesco di eccezionale violenza: “Auto rovinate (anche la mia…), vetri rotti, alberi spezzati, tappeti di foglie, alcune vie sembrano scenari post bellici. Ho incontrato baristi che risistemavano i tavoli sparsi per le piazze e cittadini che controllavano i vetri in frantumi delle proprie auto“.

Maltempo in Piemonte: gli interventi dei pompieri

Numerosi gli interventi della Protezione civile e dei Vigili del fuoco, allertati dai cittadini principalmente per mettere in sicurezza le strade. Secondo le previsioni meteo, grandine e possibili nubifragi sono previsti anche per le prossime ore.